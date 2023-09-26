«Благодійний фонд «Велич Життя» дякує кожному у світі за сотні, тисячі врятованих українських долей» — Ландар Владислав

«Дякуємо кожному у світі, хто допомагає, за кожне врятоване життя в Україні. Ми отримали нову допомогу від наших партнерів - Адвокатського об'єднання "Ri Group" це те, чого ми сьогодні потребуємо. Докладно обговорили посилення нашого Медичного фронту» - Ландар Владислав.

«Надзвичайно цінуємо потужну підтримку - це мільйони українських долей, які стали вашими врятованими долями. Таке особливе наше внутрішнє відчуття людяності. Уміння наших людей принести затишок всюди, куди вони приходять, будувати й творити. Чи можемо ми здатися? Ні. Чи можемо ми зрадити те світле, що є в людській природі? Ні. Чи можемо ми змиритися зі злом? Hi. Чи можемо ми дозволити, щоб наша ідентичність була стерта? Ні.

Україна - ми стоїмо та боремося за життя. Україна, а не геноцид вийде переможцем із цієї війни. Люди України, люди вільного народу будуть переможцями. Свобода буде переможцем. Справедливість буде переможцем. Це стане базою для відбудови України» - Алла Ландар.

Адвокатське об'єднання "Ri Group" - одні з найбільших наших донорів, це дуже важливо. І ми вдячні за готовність продовжити таку підтримку. Обговорили також різні аспекти співпраці. Докладно обговорили посилення нашого медичного фронту. Ми вдячні за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення — повідомили у фонді.

«Завдяки такій не байдужості життя реально рятуються. Це сотні, тисячі врятованих українських долей. Надзвичайно цінуємо! Створили спільну координаційну платформу, яка дає нам змогу підтримувати активний діалог і знаходити відповіді на всі проблемні питання у сфері допомоги медичному фронту. І ми вдячні за готовність продовжувати таку підтримку. Обговорили також різні аспекти нашої Місії «Врятуємо Життя» - зазначив Владислав Ландар.

«Слава Україні! Ці слова обʼєднують, усіх людей, усі країни. Це надихає! І це не тільки надихає - це допомагає іншим. Допомагає всім нам ставати сильнішими. Для того щоб стати сильними, нам потрібна свобода. Свобода та єдність, що наближає нашу перемогу» - Єлизавета Конєва.

«Дякуємо Вам за те, що тисячі наших людей були врятовані і ви дбаєте про них з усією теплотою. І немає жодної душі в Україні, яка не відчувала б вдячності Вам - людям, які допомагають нам не тому, що повинні, а тому, що ваше серце не може дозволити вам чинити

інакше. Це і є людяність. Це те, що робить нас Україною. Дякуємо за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої України та наближає Перемогу України!» - наголосила президентка фонду «Велич Життя» Алла Ландар.