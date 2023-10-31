"Кожен наш крок уперед - це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротися. Саме там, на лінії фронту, здобувається свобода й незалежність для всіх майбутніх поколінь», - зазначила президентка фонду Алла Ландар.

«Донечина вдячна Громадській організації "Київський міський комітет порятунку бізнесу» за потужну допомогу й за лідерство - лідерство, яке допомагає зберегти світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії. Єдність тут, у нашій країні. Єдність у наших партнерах. Єдність духу нашої країни», - зазначила президентка фонду Алла Ландар.

«Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього важливого процесу допомоги нашим військовим. Ви довели, що українцям під силу неможливе. Ви довели, що кожна гривня має вагу.

Захисники та захисниці, медики низький уклін Вам та всім, хто боронить наше життя, нашу землю і небо, а ми, своєю чергою, зробимо все можливе та неможливе задля допомоги Вам!», - наголосила президентка фонду Алла Ландар.

«Наша місія – достукатися до сердець небайдужих людей, об’єднати зусилля спонсорів, меценатів і всіх небайдужих українців, щоб разом врятувати тисячі життів наших воїнів. Бо той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ!», – наголосив Владислав Ландар.

«Наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупантів. Дякую за кожну відбиту атаку й за ваше просування вперед!", - зазначила голова Київського міського комітету порятунку бізнесу Тетяна Петренко.