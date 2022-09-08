Благодійний проєкт «Брайти»: у магазинах «АТБ» протягом місяця зібрано 20 млн гривень на реабілітацію поранених дітей

Минув перший місяць від старту загальнонаціонального благодійного проєкту з технологією доповненої реальності «Брайти». Реалізує його корпорація «АТБ» у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Застосунок «АТБ» «Брайти» на сьогодні - топ-1 мобільна гра в App Store та Google Play України.

Відео, створене шанувальниками гри, переглянуло понад 15 млн у Tik Tok та понад 10 млн у YouTube. Мета цього проєкту — зібрати кошти на реабілітацію поранених дітей, що перебувають у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» в лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 5 вересня 740 українських малюків зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок ракетних ударів, артилерійських обстрілів окупаційної армії чи ворожих мін. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 388, Харківській — 204, Київській — 116, Миколаївській — 71, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

Ці малюки зазнали вогнепальних, осколкових, вибухових поранень, втратили кінцівки, тож потребують професійної реабілітації. Саме на ці потреби лише протягом серпня в магазинах «АТБ» вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Планується, що три мільйони з них підуть на реконструкцію приміщень лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова (проєкт Національного реабілітаційного центру України «Незламні»), де, власне, проходитимуть реабілітацію постраждалі малюки. Цих коштів має вистачити на капітальний ремонт 250 м² площі реабілітаційного відділення. Решту суми (17 млн грн.) спрямують на вкрай необхідне обладнання: екзоскелет UAN.GO, реабілітаційні столи для терапії широкі (2 шт.), інтерактивний пристрій для оцінювання та терапії Bime, пристрої для реабілітації MOTOmed layson.la та MOTOmed loop.la, доріжку Callis терапія для реабілітації, інтерактивний пристрій для реабілітації Equio, пристрій для реабілітації Crescendo, пристрій для реабілітації верхніх кініцвок Mo-Vit TL, вертикалізатор EasyStand Evolv XT, парамобіль.

Завдяки цьому медичний заклад матиме змогу надавати постраждалим дітлахам якісну реабілітаційну допомогу європейського рівня. І це лише початок, адже благодійний проєкт з технологією доповненої реальності «Брайти» планують продовжувати й надалі.

«Я щиро вдячний усім нашим партнерам за реалізацію такого масштабного й унікального проєкту, за згуртованість і цілковиту залученість. Особлива подяка усій нашій команді, кожному співробітникові магазинів нашої мережі та всьому офісному персоналу «АТБ-Маркет».

Щиро дякую кожному нашому покупцю, який купував спеціальні благодійні товари та товари партнерів.

Я дуже радий, що ми зможемо системно і комплексно надавати допомогу тим, кому вона дуже необхідна. Поколінню тих, хто житиме у вільній, сильній і незламній країні. Ми не зупиняємося та вже почали працювати над продовженням цієї захопливої історії — історії, яку створюють сьогодні наші справжні українські герої!» — прокоментував перші результати благодійного проєкту «Брайти» генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Нагадаємо, що до благодійного проєкту залучили понад тисячу дискаунтерів найбільшої української торговельної мережі «АТБ-Маркет» в усіх куточках України. Окрім основної мети, «Брайти» допомагають мільйонам громадян, зокрема й дітям, знизити рівень стресу від війни, а також запам'ятати основні правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Вся Україна буде звільнена! Тримаймося!