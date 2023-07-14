Благодійний внесок: стартує нова акція «АТБ» з підтримки українських захисників і медиків

Уже майже півтора року українці живуть в надважких умовах повномасштабної війни. Увесь цей час на передовій продовольчої безпеки України перебуває лідер вітчизняного ритейлу — «АТБ». Перейшовши на особливий режим роботи ще у перший день війни, компанія стабільно забезпечує мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами та товарами першої необхідності за чесними цінами.

Разом із цим «АТБ» розгорнула безпрецедентну за багатьма показниками благодійну кампанію з підтримки Збройних сил України, добровольчих формувань, медичних закладів, мешканців зруйнованих ворогом деокупованих територій, постраждалих від ракетних ударів тощо. Загальна сума наданої в умовах воєнного стану допомоги вже перевищує 450 мільйонів гривень, та продовжує зростати.

Новим етапом потужної підтримки українських захисників і медиків стане ініціатива «АТБ» «Благодійний внесок», яка стартує 14 липня поточного року та триватиме до 6 вересня включно.

Метою проєкту є збирання коштів на підтримку незламних українських захисників, які наразі тиснуть ворога по всій лінії фронту, та медиків, що рятують життя українців.

Зробити свій посильний внесок у наближення нашої спільної перемоги матиме можливість кожен охочий. Для цього у прикасових зонах магазинів «АТБ», яких в країні сьогодні діє 1188, буде розміщено спеціальні наклейки.

Покупець робить внесок на касі магазинів «АТБ» та на знак подяки отримує сувенірну тематичну наклейку. Сума благодійного внеску може бути 30, 50 або 100 гривень. Фактично ці кошти покупець передає на посилення нашої обороноздатності або допомогу медичним установам.

Зібрані під час проведення акції кошти у повному обсязі Всеукраїнська організація «Благодійний фонд ”АТБ”» направить на закупівлю вкрай необхідних товарів, спеціалізованої техніки, амуніції чи обладнання за запитами від Міністерства оборони України, обласних військових адміністрацій, підрозділів ЗСУ та державних медичних закладів.

Детальніше про новий проєкт «Благодійний внесок» можна дізнатися у куточку споживача, на сайті «АТБ» або за телефоном безоплатної гарячої лінії 0-800-500-415.

Компанія долучає до благодійності партнерів по бізнесу та єднає громадян навколо священної місії та нашої спільної мети — Перемоги. За ініціативи, спрямовані на підтримку українських військовиків і допомогу їм, компанія навіть отримала особисту подяку від головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного.

Нагадаймо, що нещодавно фінішувала благодійна акція «АТБ» «Сертифікат для ЗСУ», яка дозволила зібрати понад 35 млн гривень. Таку саму суму до зібраного додала й компанія, збільшивши загальну суму до 70 млн гривень. І ці кошти вже «воюють» на нашому боці: для українських захисників було закуплено майже 400 дронів Mavic 3, три десятки автівок спеціального призначення, чотири машини швидкої допомоги та три штабні всюдиходи, що використовуватимуть як пересувні пункти управління.

Станом на сьогодні «АТБ» уже передала на потреби підрозділів та об’єднань ЗСУ десятки тонн провіанту та понад тисячу автомобілів спецпризначення.

«Ми чітко усвідомлюємо, що тільки послідовна робота щодо підтримки та допомоги нашим захисникам максимально наближує таку очікувану усіма нами Перемогу! Не зупиняймося!», — прокоментував нещодавню передачу автівок і дронів військовикам Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ».

Тож тримаймо стрій, вірмо у Перемогу та допомагаймо нашим героїчним захисникам разом з «АТБ»!