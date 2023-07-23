"Благословенна Вами ракета прилетіла просто у вівтар храму" в УПЦ МП звернулись до патріарха Кирила

Представники УПЦ МП звернулись до предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила та всіх членів Священного Синоду РПЦ після ракетного удару по Одесі у ніч проти 23 липня.

Офіційне звернення у своєму Telegram-каналі опублікував протоієрей УПЦ МП Олександр Клименко.



"Прошу звернути увагу, що на Соборі Української Православної Церкви від 27.05.2022 р. було ухвалено рішення, що ми на чолі з нашим предстоятелем УПЦ виходимо повністю з Вашого підпорядкування. Не раз Ви, у своїх проповідях, говорите про єдність "Святої Русі", яку Ви своїм благословенням і справами повністю знищуєте. Прошу також Вас, звернути увагу на те, що саме особистим Вашим благословенням, воїнство РФ сьогодні чинить безчинство та відверту війну на суверенній території Української Держави. На мою думку, Ви забули про те, що, як і в Росії, і в Україні є (були) Ваші діти, яких Ви такими і вважаєте, і благословили тих, хто сьогодні їх вбиває", - заявив предстоятеля УПЦ, архієпископ Арцизький Віктор.

У зверненні наголошується, що єпископи та священики Російської православної церкви освячують та благословляють танки та ракети, які бомблять мирні міста України.

Представники УПЦ МП також звернулись до російського патріарха Кирила через ракетний удар по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

"Благословенна" Вами ракета РФ прилетіла прямо в вівтар храму в свята святих, я зрозумів, що спільного з Вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає. Із-за особистих амбіцій Ви втратили Українську Православну Церкву та інші Церкви в країнах "святої Русі"! на смерть та вбивства!, - йдеться у повідомленні.

В УПЦ МП наголосили, що засуджують "божевільну агресію Росії" проти незалежної України.

"Вимагаємо відстати від нашої Церкви, від наших архієреїв та нашого Предстоятеля! У нас на свій шлях, обраний Собором Української Православної Церкви. Щиро прошу Вас – зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні прилітає на територію України, сприймається її мешканцями як Ваше благословення своїм чадам", - йдеться у тексті заяви.

Нагадаємо, Одеська єпархія УПЦ МП відреагувала на ракетний удар по Преображенському кафедральному собору – там визнали, що атаку здійснила Росія.

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