Благословив окупантів на захоплення Куп'янська: митрополит УПЦ МП отримав підозру від СБУ

Митрополит УПЦ МП Єлисей, який переховується в Росії, отримав заочну підозру від СБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Єлисею (Іванову), який підтримав окупантів в Ізюмі.

Про це передає пресслужба відомства.

СБУ та Нацполіція зібрали докази підривної діяльності на колишнього митрополита Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) – Олега Іванова (Єлисея), який після відступу окупнтів втік до Росії.

За словами правоохоронці, після захоплення частини території Харківщини на початку повномасштабної війни митрополит УПЦ МП один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.

Він нав’язував прихожанам особисті проросійські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати окупантів

Крім цього, ієрарх організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших священників просувати наративи Москви під час проведення богослужінь.

Після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року митрополит Єлисей втік разом з окупантами до Росії. Там він регулярно відвідує резиденцію московського Z-патріарха Кирила та бере участь у його службах.

Митрполиту заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Оскільки зловмисник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Одесі викрили священника УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та героїзував окупантів.

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