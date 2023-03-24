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Благовіщення 2023 року: чи потрібно дотримуватися правил Великого посту на це свято

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Час на прочитання
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Благовіщення 2023 року: чи потрібно дотримуватися правил Великого посту на це свято

Благовіщення 2023 року: чи існують обмеження в харчуванні? / Фото: pixabay.com

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з трьох найважливіших і найбільш значущих свят в церковному календарі, поряд з Різдвом Христовим і Великоднем. В цей день Діва Марія отримала благу звістку про те, що в неї народиться Спаситель людства. Свято припадає на Великий піст і святкується православними християнами 7 квітня 2023 року. Чи потрібно дотримуватися заборон в їжі на Благовіщення — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Які обмеження в харчуванні існують під час Великого посту

За 48 днів до світлого свята Великодня церквою встановлюються суворий піст, який ще називають Великим. В цей період віряни не вживають в їжу певні продукти:

  • м'ясні продукти в будь-якому вигляді (зокрема, ковбаси, сосиски, сало, балики тощо);
  • курячий, яловичий, свинячий бульйон;
  • молоко та молочні продукти — сири, масло, йогурт;
  • яйця;
  • макарони і випічка, які містять яйця, молочні продукти;
  • алкогольні напої (місці і неміцні);
  • солодощі з молочними продуктами чи яйцями у складі;
  • фастфуд (сухарики, гамбургери, чипси).

В більшість днів Великого посту забороняється навіть вживати рибу. Проте в деякі свята ці заборони послаблюються.

Благовіщення: що дозволено їсти

Піст не скасовується повністю під час Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тому яйця, молочні і м'ясні продукти все ще залишаються під забороною.

Однак певні послаблення на честь великого церковного свята все ж встановлюються. Так, цього дня дозволяється їсти рибу, тушковану і варену їжу з додаванням олії, пити невелику кількість червоного вина.

Що можна їсти на Благовіщення:

  • зелень (петрушка, кріп, кінза, салат);
  • овочі (морква, картопля, буряк, капуста, помідори, огірки, цибуля тощо);
  • гриби (гливи, шампіньони тощо);
  • водорості;
  • бобові (нут, горох, квасоля);
  • пісний хліб (наприклад, зерновий або столичний), лаваші, хлібці;
  • крупи (гречка, рис, кіноа, булгур);
  • ягоди і фрукти;
  • борошно (кукурудзяне, пшеничне грубого помолу, рисове);
  • горіхи;
  • сухофрукти;
  • насіння;
  • деякі солодощі (мед, вівсяне печиво, пісний зефір, чорний шоколад, халва);
  • пісні заправлення і соуси;
  • олія;
  • напої (компот, чай, узвар).

Ці правила діють на Благовіщення щорічно, коли свято припадає на період Великого посту. Єдиний виняток — якщо свято приходиться на Страсний тиждень, тоді забороняється вживати в їжу рибу.

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