Благодатний вогонь

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Благодатний вогонь прибув до України. У Великодню ніч прикордонники зустріли його на "Устилузі".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

“Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж. З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах”, — йдетсья у дописі.

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У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.

“Нехай цей вогонь стане світлом віри та сили для кожного з нас. Нехай він зігріє серця українців — вдома, на передовій, у тимчасовій окупації та за кордоном. І нехай з ним у кожну оселю прийдуть спокій та любов, а в Україну — перемога та мир!”, — написали прикордонники.

Раніше ми писали, що FoxNews транслював патріарха Кирила та припустився жахливої помилки, назвавши “Київ Росією”.