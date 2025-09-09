ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
54
2 хв

Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових Новини компаній

6 вересня у столичному готелі Fairmont відбувся благодійний показ колекції Spring–Summer 2026 дизайнера Andreas Moskin «Жити назустріч»

Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

Подія стала частиною Ukrainian Fashion Week та відбулася за підтримки партнерів, серед яких і компанія Moneyveo.

Участь у заході для Манівео – це не разова акція, а продовження більш ніж п’ятирічної співпраці з реабілітаційним центром NextStep Ukraine, який допомагає військовим після поранень.

Благодійний показ об’єднав провідних українських дизайнерів, меценатів і почесних гостей із метою зібрати підтримку для реабілітаційних програм NextStep Ukraine.

Fashion-перформанс показав незламність духу українців, які попри поранення та травми, отримані під час війни, продовжують жити й боротися. На подіум вийшли ветерани, ветеранки та цивільні разом із професійними моделями. Кожен їхній крок – доказ стійкості та рішучості йти вперед попри все.

Ще одним зворушливим моментом стало освідчення: після показу один із військових-моделей став на коліно і попросив руку своєї коханої. Цей щирий жест додав події особливого емоційного звучання та наголосив, що навіть у найважчі часи є місце для любові та початку нового.

«Щодня ми бачимо, наскільки важливо нашим військовим відчувати підтримку суспільства, – прокоментувала Тетяна Грубенюк, директорка БФ «Відродження Захисників України» та центру NextStep Ukraine, – співпраця з партнерами, зокрема Moneyveo, дозволяє нам стабільно розвивати програми реабілітації, а такий захід, як Ukrainian Fashion Week, допомагає залучати широку аудиторію до цієї надважливої теми».

Благодійний показ став прикладом того, як український бізнес і креативні індустрії об’єднуються задля спільної мети – допомоги військовим, які потребують відновлення після поранень. Нагадаємо, Партнерство Манівео з NextStep Ukraine розпочалося ще до повномасштабного вторгнення росії і з того часу переросла у системну та постійну підтримку центру. «

Найцінніше – бачити, як військові відновлюються й повертаються до життя після важких поранень. Для нашої команди велика честь бути причетними до цього процесу. Ми з NextStep Ukraine разом з 2018 року і продовжимо підтримувати тих, хто потребує допомоги сьогодні», – підсумував CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

Щоб підтримати протезування важкопоранених захисників разом із благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine, відскануйте QR-код нижче.

