Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

Подія стала частиною Ukrainian Fashion Week та відбулася за підтримки партнерів, серед яких і компанія Moneyveo.

Участь у заході для Манівео – це не разова акція, а продовження більш ніж п’ятирічної співпраці з реабілітаційним центром NextStep Ukraine, який допомагає військовим після поранень.

Благодійний показ об’єднав провідних українських дизайнерів, меценатів і почесних гостей із метою зібрати підтримку для реабілітаційних програм NextStep Ukraine.

Fashion-перформанс показав незламність духу українців, які попри поранення та травми, отримані під час війни, продовжують жити й боротися. На подіум вийшли ветерани, ветеранки та цивільні разом із професійними моделями. Кожен їхній крок – доказ стійкості та рішучості йти вперед попри все.

Ще одним зворушливим моментом стало освідчення: після показу один із військових-моделей став на коліно і попросив руку своєї коханої. Цей щирий жест додав події особливого емоційного звучання та наголосив, що навіть у найважчі часи є місце для любові та початку нового.

«Щодня ми бачимо, наскільки важливо нашим військовим відчувати підтримку суспільства, – прокоментувала Тетяна Грубенюк, директорка БФ «Відродження Захисників України» та центру NextStep Ukraine, – співпраця з партнерами, зокрема Moneyveo, дозволяє нам стабільно розвивати програми реабілітації, а такий захід, як Ukrainian Fashion Week, допомагає залучати широку аудиторію до цієї надважливої теми».

Благодійний показ став прикладом того, як український бізнес і креативні індустрії об’єднуються задля спільної мети – допомоги військовим, які потребують відновлення після поранень. Нагадаємо, Партнерство Манівео з NextStep Ukraine розпочалося ще до повномасштабного вторгнення росії і з того часу переросла у системну та постійну підтримку центру. «

Найцінніше – бачити, як військові відновлюються й повертаються до життя після важких поранень. Для нашої команди велика честь бути причетними до цього процесу. Ми з NextStep Ukraine разом з 2018 року і продовжимо підтримувати тих, хто потребує допомоги сьогодні», – підсумував CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

Щоб підтримати протезування важкопоранених захисників разом із благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine, відскануйте QR-код нижче.