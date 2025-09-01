Благодійний проєкт Андрія Матюхи підтримав партію гуманітарної допомоги Україні від Dobro Dobrim і хорватських компаній

Реклама

До вантажу увійшли продукти харчування, засоби гігієни та дезінфекційні препарати для лікарень.

Фото: Dobro Dobrim

«Ми на боці України. Ми бачимо, що робимо правильні речі. Андрій Матюха — той партнер, з яким легко працювати, бо всі процеси чіткі й ефективні», — наголосили в Dobro Dobrim.

Стабільність і допомога: Міжнародна підтримка України

Благодійна ініціатива Андрія Матюхи вже четвертий рік втілює гуманітарні ініціативи. Його фонд працює в Україні та підтримує залучення допомоги з-за кордону. У фокусі військові, діти, ВПО та медичні заклади. Окрім гуманітарних вантажів, фонд підтримує програми реабілітації, освіти та спорту. Ці напрями формують цілісну стратегію, яку Андрій Матюха послідовно втілює разом зі своєю командою.

Реклама

Фото: Dobro Dobrim

«Ми вдячні партнерам, які не стоять осторонь. Саме завдяки їм вдається полегшувати життя тих, кого торкнулася війназ», — говорить Андрій Матюха .

Раніше хорватські партнери за підтримки Андрія Матюхи організували постачання 11 тонн допомоги для біженців із Херсону після теракту на Каховській ГЕС. Його фонд постійно налагоджує контакти з благодійниками за кордоном, щоб гуманітарна допомога була швидкою та ефективною. Співпраця з хорватськими компаніями підтвердила, що системна координація здатна реально підтримувати людей у найскладніші моменти.