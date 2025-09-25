Бланар відповів, чи скоротить Словаччина закупівлю енергоносіїв з Росії

Газопровід / © Нафтогаз України

Словаччина не піддаватиметься тиску щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв. Втім, нібито Братислава готова обговорити це питання.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише Reuters.

З його слів, наразі країна не має інших стабільних і доступних альтернатив, а диверсифікація постачань потребує часу.

Бланар каже, мовляв, розрив деяких контрактів до 2034-го може коштувати Словаччині до 10 мільярдів євро. Саме тому, додає він, слід розглянути можливі винятки та майбутні компенсації. Він закликав ЄС вирішити проблему високих цін на електроенергію.

Бланар назвав критика на адресу Словаччини та Угорщини “певною мірою лицемірною”, бо, додав він, закупівлі скрапленого газу з РФ до Західної Європи зросли на 30%.

"Франція, Іспанія та Нідерланди... тож ви бачите, що картина є дещо більш кольоровою, ніж чорно-білою", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що візьметься за прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Він заявив, що поговорить з Орбаном, аби Будапешт припинив купувати в Росії нафту.

Втім, Угорщина пішла проти лінії Трампа. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що країна продовжить закуповувати російські енергоносії попри заклики США та союзників по НАТО припинити імпорт нафти з РФ.

Окрім того, під час виступу на 80-й сесії Генасамблеї ООН Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, купуючи російську нафту. Також він заявив, що Китай та Індія “є основними спонсорами війни”.