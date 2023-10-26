Блекаут через обстріли: чи може зникнути газ в домівках українців через знеструмлення

Газовики готові до роботи в умовах тривалої відсутності електропостачання.
У газопостачальних компаніях України передбачено різні способи реагування на ймовірний тривалий блекаут взимку через ворожі обстріли енергетичних об’єктів.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
За його словами, газовики готуються до різних сценаріїв.
"Ми прорахували можливості роботи наших об’єктів без подачі електроенергії 24 години, 48 годин, 72 години. Різні розроблені сценарії... Також у нас передбачений сценарій реагування”, - наголосив він.
Олексій Чернишов зазначив, що у разі обстрілів передбачено базовий захист, зокрема “комплексний захист наших об’єктів, які займаються видобутком [газу]”.
“Маємо передбачати певні позаштатні ситуації, на які ми будемо реагувати", - підсумував він.
Нагадаємо, Україна готується, що найближчим часом Росія почне атакувати енергетичні об'єкти.
Читайте також: