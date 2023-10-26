Блекаут через обстріли: чи може зникнути газ в домівках українців через знеструмлення

Газовики готові до роботи в умовах тривалої відсутності електропостачання.

У газопостачальних компаніях України передбачено різні способи реагування на ймовірний тривалий блекаут взимку через ворожі обстріли енергетичних об’єктів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, газовики готуються до різних сценаріїв.

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"Ми прорахували можливості роботи наших об’єктів без подачі електроенергії 24 години, 48 годин, 72 години. Різні розроблені сценарії... Також у нас передбачений сценарій реагування”, - наголосив він.

Олексій Чернишов зазначив, що у разі обстрілів передбачено базовий захист, зокрема “комплексний захист наших об’єктів, які займаються видобутком [газу]”.

“Маємо передбачати певні позаштатні ситуації, на які ми будемо реагувати", - підсумував він.

Нагадаємо, Україна готується, що найближчим часом Росія почне атакувати енергетичні об'єкти.

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