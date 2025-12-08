- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 402
- Час на прочитання
- 2 хв
Блекаут, як 2023 року: в Раді відповіли, чи можливе повторення
Нардеп відповів, скільки годин можуть тривати відключення світла взимку.
Україна підходить до зимового сезону без ризику масштабних відключень електроенергії.
Про це в ексклюзивному коментарі «Укрінформу» сказав народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк.
За його словами, Росії вже не вдасться повторити блекаут, який стався 2023-го, коли енергосистема країни тимчасово втратила стабільність.
Нагорняк підкреслив, що сьогодні диспетчери «Укренерго» мають чіткі алгоритми реагування на масовані атаки.
«Коли відбувається повітряний удар, диспетчер „Укренерго“ дає конкретні команди на місця — і тим, хто управляє атомною генерацією, і тепловими станціями, і гідроелектростанціями, і операторам розподілу. Це дозволяє зменшити ризики блекаутів. Тому я впевнений: повного відключення системи більше не буде, росіяни не зможуть цього досягти», — заявив нардеп.
Водночас він зауважив, що тривалість стабілізаційних та аварійних відключень може змінюватися, і це залежить від кількох факторів:
активності повітряних атак у конкретному регіоні;
погодних умов;
пошкоджень об’єктів генерації та передачі;
швидкості ремонтних робіт.
«У середньому ми пройдемо опалювальний сезон з такими ж графіками, як зараз. Усе залежить від того, буде зима холодною чи теплою», — підкреслив депутат.
«Укрінформ» також оприлюднив відео з повним коментарем: у ньому показано, як диспетчери управляють енергосистемою під час обстрілів і масованих атак.
Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Нагорняк заявив про критичний фінансовий стан українських водопостачальників. Це, за його словами, може призвести до відключення їх від електромережі та припинення водопостачання і водовідведення у великих містах.
Тим часом Київ готується до тривалих відключень світла. Жителям столиці треба готуватися до значних обмежень в електропостачанні цієї зими, про що раніше сказав директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.