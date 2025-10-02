Блекаут на ЧАЕС: чи є негативні наслідки після обстрілу РФ

ЧАЕС

Блекаут, який росіяни створили, прицільно ударивши по підстанції, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію — це ядерний тероризм з боку Росії. До нього ми вже звикли.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Ярослав Ємельяненко, член громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження ЧАЕС.

За його словами, РФ раз за разом намагається пробити захист, розмивши безпеку наших ядерних об’єктів. А ці системи, які працюють на станції, розроблялись для роботи у мирний час.

«Завдяки професіоналізму співробітників ЧАЕС негативних наслідків цього разу вдалося уникнути», — наголосив він.

Раніше йшлося про те, що на Чорнобильській атомній електростанції стався блекаут через російський обстріл міста Славутич. Він тривав впродовж трьох годин..

Через обстріл без електропостачання залишився новий безпечний конфайнмент (НБК). Цей об’єкт ще відомий як «Арка». Його ключове завдання — ізолювати зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Фахівці застерігають, що НБК є критично важливим для екологічної безпеки, оскільки він запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.