Блекаут на ЧАЕС: чи є викид радіації

ЧАЕС / © ТСН.ua

Реклама

Електропостачання на всі обʼєктах Чорнобильської АЕС було відновлене повністю.

Про це передає Міністерство енергетики.

«Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено», — каже міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Реклама

За її словами, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає. Міністерка подякувала енергетикам за «блискавичну та ефективну роботу».

Нагадаємо, що сьогодні місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті.

Президент Зеленський розповів, що блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад три години.