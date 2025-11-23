Блекаут на Чернігівщині: росіяни знищили ключовий блок генерації в області

Відключення світла

Україна зіткнулася з найхолоднішою та найважчою зимою від 2022 року через інтенсивні російські атаки на енергосистему. У Чернігівській області ситуація є однією з найгірших: тут був знищений один з останніх блоків генерації, через що мешканці залишаються без електрики та опалення до 14 годин на добу.

Про це пише The Guardian.

Знищення генерації

Два тижні тому росіяни цілеспрямовано знищили один з останніх енергетичних об’єктів Чернігівської області. Хоча місцева енергетична компанія «Чернігівобленерго» збудувала навколо підстанції дві захисні стіни з бетону та піску, відсутність даху та фінансування на підземне будівництво зробила її вразливою.

Протягом трьох днів комплекс піддавався атакам ворожих дронів. Спроби українських військових збити дрони зі стрілецької зброї виявилися безуспішними.

За словами керівництва обленерго, об’єкт відновленню не підлягає.

«Росіяни намагаються створити повний блекаут для цивільного населення. Тут немає нічого військового. Це навмисний геноцид проти мирних людей,» — зазначив представник енергокомпанії.

Життя у темряві

Чернігів зараз є одним із найбільш постраждалих регіонів, поряд із Сумською та Харківською областями. Місцеві мешканці кажуть, що живуть без світла по 14 годин на день. Через відсутність електрики не працюють ліфти у багатоповерхівках та електричні насоси, які подають воду, тому вище четвертого поверху води немає.

Люди змушені користуватися ліхтариками, не можуть планувати побутові справи та змушені збиратися у «пунктах незламності» для заряджання гаджетів та обігріву.

«Росія — терористична країна. Вони не можуть перемогти нас військовим шляхом, тому вирішили вбити нас холодом і залишити без води», — прокоментував ситуацію місцевий мешканець Адам Давиденко.

Ситуація також ускладнюється для лікарень, де часто скасовуються нетермінові операції через брак електроенергії, а також для сімей з дітьми, чиє навчання порушується постійними відключеннями та повітряними тривогами.

