- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Блекаут на Дніпропетровщині: де уже з'явилося світло
У місті Павлограді відновити електропостачання заважають російські обстріли, через які постійно оголошують повітряні тривоги.
Критична інфраструктура Дніпропетровської області, окрім міста Павлограда, забезпечена електроенергією після вчорашнього удару по енергетиці, який призвів до масштабного блекауту.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко 8 січня.
«Заживлена уся критична інфраструктура, крім міста Павлоград, де постійна тривога», — написав він на своїй сторінці у Facebook.
Коваленко повідомив, що світло повернули також іще 100 тисячам клієнтів.
«Динаміка радує», — прокоментував він.
Раніше гендиректор Yasno повідомив, що світло повернули 200 тисячам знеструмлених клієнтів із 600 тисяч, які опинилися без електропостачання через російську атаку.
Нагадаємо, ввечері 7 січня внаслідок російської атаки майже повністю була знеструмлена Дніпропетровська область.
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті склалася надзвичайна ситуація національного рівня після масованих російських обстрілів та масштабного відключення світла.