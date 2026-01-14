Блекаут на добу: мер одного з міст закликав готуватися до повної відсутності світла

Блекаут / © Getty Images

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців готуватися до найгіршого сценарію — повної відсутності світла протягом 24 год. Влада вже розробляє план щодо пунктів обігріву на випадок падіння температури у квартирах до +4 градусів.

Про це Марцінків заявив під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді, повідомляє видання «Місто».

Мер Івано-Франківська заявив про потребу заздалегідь підготувати місто до сценарію повного блекауту, який може тривати до доби.

«Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові», — наголосив Марцінків.

Він зауважив, що за тривалої відсутності електропостачання температура в оселях може знизитися до небезпечного рівня, тому місту необхідний чіткий і зрозумілий алгоритм дій для мешканців.

«У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати», — підкреслив міський голова.

Під час обговорення учасники наради окремо зосередилися на роботі пунктів обігріву. Марцінків акцентував, що вони мають діяти не на папері, а фактично — із забезпеченими генераторами, пальним, гарячими напоями, печивом та іншими базовими потребами.

Серед можливих локацій для розміщення таких пунктів розглядають навчальні заклади, зокрема школи, які у разі надзвичайної ситуації можна швидко переобладнати для тимчасового прихистку людей.

Прогнози щодо ситуації зі світлом в Україні

Нагадаємо, експерт Володимир Омельченко попередив, що стабілізації енергосистеми до кінця зими чекати не варто, оскільки постійні удари РФ фізично виснажують мережу швидше, ніж тривають ремонти. Він пояснив, що Кремль цинічно намагається роз’єднати енергосистему на ізольовані острови, щоб спровокувати хаос і змусити Україну до капітуляції. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де через дефіцит електрики поширюються проблеми з опаленням. Фахівець закликав не піддаватися ворожим ботам і зберігати витримку, наголосивши, що влада мала приділити більше уваги альтернативним джерелам для критичної інфраструктури.