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Блекаут на Запоріжжі: через російські удари по енергетиці значна частина міста й області без світла
Через російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без електропостачання.
Значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram.
«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ситуація під контролем, задіяно план реагування на аварії в електромережах», — написав посадовець.
В ОВА запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а в регіоні вже задіяно спеціальний план реагування на аварії в електромережах. Михайло Семікін також подякував енергетикам і всім відповідальним службам за оперативну роботу.
Інформація щодо термінів заживлення уточнюється.
Раніше ми писали про те, що російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, поціливши в об’єкти промислової інфраструктури у трьох районах міста. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 11 постраждали.