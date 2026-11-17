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Значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram.

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«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ситуація під контролем, задіяно план реагування на аварії в електромережах», — написав посадовець.

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В ОВА запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а в регіоні вже задіяно спеціальний план реагування на аварії в електромережах. Михайло Семікін також подякував енергетикам і всім відповідальним службам за оперативну роботу.

Інформація щодо термінів заживлення уточнюється.

Раніше ми писали про те, що російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, поціливши в об’єкти промислової інфраструктури у трьох районах міста. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, 11 постраждали.

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