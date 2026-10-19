Атака на енергосистему України / © ТСН

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Російські війська у ніч проти 19 жовтня вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок обстрілу без електроенергії залишилися частини Вінницької та Рівненської областей.

Про це повідомили очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Російські війська продовжують масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Черговий обстріл спричинив руйнування на Вінниччині. У частині області та у Вінниці наразі немає електро- та водопостачання.

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Відповідні служби вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Водночас через російські атаки в різних районах Рівненщини зафіксовані перебої з електропостачанням. Найбільше знеструмлень наразі припадає на Рівненський район.

Коваль зазначив, що нові удари ускладнюють роботу енергетиків, які займаються відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 18 жовтня окупанти також били по критичній інфраструктурі Вінниччини, через що в області виникли перебої з електропостачанням і були застосовані аварійні відключення світла. Найважливіші системи та об’єкти перейшли на резервні джерела живлення.

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Того ж дня унаслідок російської атаки на Рівненщині зазнало ураження виробниче підприємство, через що воно було змушене припинити роботу. Як повідомив раніше Коваль, цілями ворожої атаки стали об’єкти цивільної інфраструктури в Рівному та його околицях.

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