Блекаут у Дніпрі / © ТСН

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У Дніпрі 8 листопада знову стався масштабний блекаут — від ночі місто залишається без світла та води. Як повідомляє «Суспільне», це вже другий подібний випадок за останні два тижні. Вранці містяни стояли в чергах за питною водою та шукали місця, де можна зарядити телефони й павербанки.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в обласному центрі.

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Блекаут у Дніпрі: містяни залишилися без світла та води

Як повідомляє «Суспільне», від ночі у Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням. Разом зі світлом у багатьох будинках зникла й вода. Вранці містяни шукали альтернативні способи забезпечити побутові потреби.

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Люди приходять до кіосків із питною водою, купують її у великих ємностях та намагаються зробити запаси на найближчі дні. Також містяни шукають місця, де можна зарядити мобільні телефони та павербанки.

Місцева жителька Кароліна розповіла журналістам, що протягом останніх п’яти днів електроенергія та вода з’являються лише на кілька годин і без чіткого графіка.

«Води немає. Не було добу, і ось знову відключили. Опалення ми ще не відчували. Приходимо до кіоску, робимо запаси, баклажки по 5–6 літрів. На родину з чотирьох людей, то на день-два вистачає», — розповіла жінка.

За її словами, павербанки родина заряджає на роботі, а продукти з холодильника винесли на балкон.

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«Павербанки заряджаємо на роботі, це виручає. З холодильника все винесли на балкон. Пощастило, що на другому поверсі мешкаємо. Слава Богу, поки газ є», — поділилася Кароліна.

Жінка зізнається, що найбільше її лякає невизначеність, адже попереду зима, а стабільного електро- та водопостачання немає.

«Важко, бо лякає, що це тільки початок зими. І як діти, як працюватимуть школи — незрозуміло», — зазначила жителька Дніпра.

Що відбувається з водою та опаленням у Дніпрі: пояснення Філатова

На своїй сторінці у Facebook міський голова Борис Філатов підтвердив масштабне знеструмлення міста та розповів про поточну ситуацію з інфраструктурою:

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Водопостачання та каналізація: каналізаційну систему вдалося стабілізувати. Водопостачання на лівому березі відновлюють за допомогою генераторів, а на правому березі над поверненням води працюють енергетики.

Транспорт: через знеструмлення тягових підстанцій електротранспорт зупинився.

«Усі тягові підстанції міста знеструмлені, тому трамваї та тролейбуси не можуть вийти на маршрути. Щоб частково компенсувати відсутність електротранспорту, на міські маршрути почали виходити додаткові автобуси. Також метрополітен відкритий для жителів як укриття», — повідомив міський голова.

Безпека на дорогах: на найзавантаженіших перехрестях світлофори живляться від акумуляторів для регулювання руху.

«Міські лікарні мають необхідні резерви для автономної роботи, завдяки чому лікувальний процес не переривається. Також у Дніпрі продовжують роботу стаціонарні пункти незламності. Якщо виникне така потреба, міська влада планує додатково розгорнути пересувні пункти», — запевнив Філатов.

За його словами, місто перебуває на постійному зв’язку з енергетиками та ОВА, а аварійні служби працюють цілодобово.

Чому після повернення світла вода й опалення з’являються із затримкою

Мер окремо пояснив взаємозв’язок систем: електроенергія потрібна для роботи насосів, а вода є теплоносієм для опалення. Проте навіть короткочасне поява світла не означає негайного відновлення послуг.

За його словами, різкі перепади напруги має руйнівний ефект для складного обладнання насосних станцій і котелень, через що комунальникам доводиться повторно запускати системи та усувати наслідки гідравлічних ударів.

«Коли вам здається, що у вас блимнуло світло і тепер все „точно повинно запрацювати“, то треба розуміти, що для великого складного обладнання станцій та котелень це має руйнівний ефект», — пояснив мер.

Також Філатов додав, що розкопки на вулицях міста є вимушеним заходом для термінової заміни пошкоджених ділянок мереж, а не наслідком недбалості.

«Тому, будь ласка, попри зрозумілу втому та роздратування, наберіться терпіння. Усі працюють», — підсумував міський голова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 8 листопада масштабні відключення електроенергії охопили Дніпропетровську область. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, енергетики мали розпочати ремонтні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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