Блекаут після атаки: де 20 січня ситуація зі світлом найкритичніша

У Києві та п'яти областях запроваджено жорсткі відключення: де найгірша ситуація

Після масованої ракетно-дронової атаки вночі 20 січня у багатьох регіонах України застосовуються аварійні обмеження споживання електрики, в окремих областях — досить жорсткі.

Про це повідомляє «Укренерго».

Це пов’язано з тим, що РФ завдала комплексного удару, завдавши пошкоджень об’єктам генерації, мережам передачі та розподілу електроенергії.

Найскладнішою з відключеннями залишається ситуація:

у Києві та на Київщині,

у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях,

на Полтавщині.

Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

Прохання від «Укренерго» до українців

Якщо зараз у вас є світло:

максимально обмежте користування потужними електроприладами: кожен не спожитий вами кіловат — це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго;

вимкніть «зайве» світло в усіх приміщеннях, у яких нікого немає;

не ставте на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори — це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми;

за можливості — перенесіть енергоємні процеси на нічні години, а краще — відтермінуйте прання чи користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни запустили по Україні одну протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракетами Х-101, а також 339 ударних БпЛА.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.