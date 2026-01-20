- Дата публікації
Блекаут після атаки: де 20 січня ситуація зі світлом найкритичніша
Київ, Харків, Полтава — у зоні найжорсткіших обмежень: що відомо про блекаут 20 січня, розповіли в «Укренерго».
Після масованої ракетно-дронової атаки вночі 20 січня у багатьох регіонах України застосовуються аварійні обмеження споживання електрики, в окремих областях — досить жорсткі.
Про це повідомляє «Укренерго».
Це пов’язано з тим, що РФ завдала комплексного удару, завдавши пошкоджень об’єктам генерації, мережам передачі та розподілу електроенергії.
Найскладнішою з відключеннями залишається ситуація:
у Києві та на Київщині,
у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях,
на Полтавщині.
Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.
Прохання від «Укренерго» до українців
Якщо зараз у вас є світло:
максимально обмежте користування потужними електроприладами: кожен не спожитий вами кіловат — це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго;
вимкніть «зайве» світло в усіх приміщеннях, у яких нікого немає;
не ставте на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори — це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми;
за можливості — перенесіть енергоємні процеси на нічні години, а краще — відтермінуйте прання чи користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни запустили по Україні одну протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракетами Х-101, а також 339 ударних БпЛА.
Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.