Блекаут після удару: ДТЕК повідомило про екстрені відключення світла у двох областях

Відключення світла / © ТСН.ua

На Київщині та Дніпропетровщини після нічної комбінованої атаки РФ застосовано екстрені відключення.

Про це повідомив ДТЕК у Telegram.

«Після масованої атаки ворога за командою „Укренерго“ застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській області», — йдеться у повідомленні.

У разі змін ДТЕК обіцяє оперативно інформувати споживачів у своєму Telegram -каналі.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Також протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що світло на Лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є й проблеми з водопостачанням. Наразі у місті зафіксовані масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів.

В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.