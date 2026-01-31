- Дата публікації
Блекаут у Харкові: аварія в енергосистемі зупинила метро і наземний транспорт
У Харкові та області запроваджені екстрені відключення світла, дві з трьох гілок метро у місті не курсують, також у зв’язку з відсутністю подачі напруги тимчасово призупинив роботу електротранспорт
Частина районів Харкова перебуває без світла після стрибків напруги, які почалися близько 11:00 31 січня. У місті та області запроваджені екстрені відключення.
Про це пише «Суспільне».
За даними очільника Міненерго Дениса Шмигаля, це пов’язано з аварією в українській енергосистемі, що супроводжувалася одночасним відключенням лінії електропередачі між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії між західною та центральною частинами України.
У Харкові тимчасово призупинили роботу електротранспорту
Дві з трьох гілок метро у Харкові не курсують, також у зв’язку з відсутністю подачі напруги тимчасово призупинив роботу електротранспорт.
Зупинка пов’язана з відсутністю подачі напруги, повідомили журналістам у міській раді.
Не курсують трамвайні та тролейбусні маршрути;
Призупинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метрополітену;
У місті організовують роботу автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.
Яка ситуація у Златопільській громаді
У Златопільській громаді вводять графіки аварійних відключень. Також там тимчасово зупинила роботу частини котелень.
На п’яти з шести котелень вийшло з ладу електротехнічне обладнання, повідомив очільник Златопільської громади Микола Бакшеєв. За його даними, це пов’язано зі стрибками напруги, через несправність котельні тимчасово не працюють.
У Харківській області застосовані екстрені відключення електроенергії
Про це повідомили в Міненерго. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих двох-трьох годин, сказано в повідомленні.
Дані обленерго про ситуацію зі світлом
В енергомережі спостерігається складна ситуація, повідомили у «Харківобленерго».
Речник підприємстваповідомив неступне: «Зараз є питання з рівнем напруги та електропостачанням у звʼязку з ситуацією в обʼєднаній енергомережі».
Що передувало
Нагадаємо, у низці регіонів України діють аварійні відключення світла. У Києві зупинилося метро.
У суботу, 31 січня в Україні сталася аварійна ситуація в енергосистемі.
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що аварійні відключення сталися через технологічне порушення: о 10:42 одночасно вимкнулися лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінія 750 кВ між західними й центральними регіонами України. Це призвело до каскадного відключення та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, а також до розвантаження блоків АЕС.
Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.