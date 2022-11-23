Блекаут у Кривому Розі: у місті вdедено в дію план роботи у разі повного відключення світла

Сьогодні, 23 листопада, у Кривому Розі після масованої атаки РФ було введено в дію план роботи за повної відсутності електроенергії.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, лікарні, водозабори та насосні станції працюють на генераторах. Малі котельні також підключаються на генератори. Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть.

"Люди з метро (Криворізький швидкісний трамвай. – Ред.) вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт", - зазначив Вілкул.

Голова військової адміністрації закликав керівників підприємств усіх форм власності та видів діяльності відпустити людей додому та допомогти дістатися, адже електротранспорт не працює.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару.

У Києві та області загарбники влучили у житлові будинки. Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа.

Ще одна ракета влучила у житловий будинок у Києві. Відомо уже про дев'ятьох постраждалих.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення.