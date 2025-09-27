Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

Про це він сказав під час брифінгу у суботу 27 вересня.

Зеленський заявив, що Росія має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики. Він провів різку межу між діями України та РФ.

«Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість», — заявив Зеленський.

Після цього він перейшов до прямої погрози у відповідь на постійні ракетні атаки по енергосистемі:

«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії».

Нагадаємо, Зеленський рішуче відкинув можливість будь-яких територіальних поступок Росії заради завершення війни. В інтерв’ю Axios він заявив: «Ні, ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані. Ми не можемо цього зробити».

На уточнююче запитання, чи готовий він «прийняти» втрачені території, глава держави пояснив, що якщо на даний момент Україні не вистачить сил для їхнього військового повернення, Київ готовий повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Зеленський назвав такий підхід «хорошим компромісом для всіх».