Блекаут у Підмосковʼї, Нідерланди обирають проросійську партію: головні новини ночі 23 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 23 листопада 2023 року:
- На виборах у Нідерландах перемагає ультраправа проросійська партія — екзит-пол Читати далі –>
- У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео) Читати далі –>
- У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
- Нетаньягу розповів, чи продовжується війна після завершення перемирʼя у Газі Читати далі –>
- Південна Корея відмовилась виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення Читати далі –>
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