Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блекаут у Підмосковʼї, Нідерланди обирають проросійську партію: головні новини ночі 23 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2372
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блекаут у Підмосковʼї, Нідерланди обирають проросійську партію: головні новини ночі 23 листопада 2023 року

Блекаут / Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 листопада 2023 року: 

  • На виборах у Нідерландах перемагає ультраправа проросійська партія — екзит-пол Читати далі –>
  • У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео) Читати далі –>
  • У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги Читати далі –>
  • Нетаньягу розповів, чи продовжується війна після завершення перемирʼя у Газі Читати далі –>
  • Південна Корея відмовилась виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Перегляди
2372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація