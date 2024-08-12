Блекаут у Росії: на Бєлгородщині без світла залишилася низка населених пунктів

Аварійне відключення електроенергії сталося у Грайворонському міському окрузі у Бєлгородській області Росії.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Він уточнив, що без світла лишаються 13 сіл. Без світла залишаються такі населені пункти: села Дорогощ, Мощене, Дунайка, Пороз, Мокра Орлівка, Різдво, Сподарюшине, Косилове, Смородине, Почаєве, Дроновка, Санкове та Замостя.

"Служби розпочнуть усунення наслідків того, що сталося після погодження з Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні російської влади.

Також раніше російські посадовці повідомили про атаку начебто українських безпілотників на Бєлгородщину.

Нагадаємо, російська пропаганда похвалилася відео, на якому окупанти завдають удару ракетою 9М723 ОТРК "Іскандер" по диверсійній групі в Курській області. Це свідчить про те, що у росіян – паніка на всіх рівнях через події в області.

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