Блекаут у Житомирі та області: у кількох населених пунктах немає світла та води

Житомир частково залишився без електрики та води після вибухів

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Ввечері п’ятниці, 16 жовтня, під час повітряної тривоги жителі Житомира почули гучні звуки вибухів, після чого в регіоні виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Про екстрену ситуацію та наслідки атаки повідомляє «Суспільне».

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Перебої з комунікаціями

Внаслідок атаки одразу в кількох районах обласного центру зафіксовано аварійні відключення світла. Удар по інфраструктурі вплинув не лише на сам Житомир, а й на кілька населених пунктів в регіоні.

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«Після звуків вибухів у деяких районах Житомира зникло електро- та водопостачання. Також електропостачання зникло і в кількох інших населених пунктах області», — зазначає видання.

Наразі місцева влада, рятувальники та енергетики з’ясовують масштаби проблеми, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки та повернути стабільне постачання світла і води в домівки місцевих жителів.

Наразі невідомо, скільки споживачів залишилися без електрики та води. Інформації про терміни відновлення постачання наразі немає.

Ситуація зі світлом в Україні — останні новини

У Рівному та прилеглих районах після російської атаки безпілотників 16 жовтня зафіксували масштабні відключення електроенергії. Російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує електропостачання Рівненської області. Енергетики працюють над відновленням живлення за резервними схемами, щоб повернути світло знеструмленим споживачам. Ремонт пошкоджених об’єктів розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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У Луцьку також тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських дронів. Серйозних пошкоджень зазнали мережі, які забезпечують електропостачання міста. Енергетики шукають можливості відновити живлення за резервними схемами, однак точних термінів повернення світла наразі не назвали.

Складною залишається ситуація з електропостачанням і в Києві. Через регулярні російські удари по енергетичних об’єктах столиці її оцінюють як одну з найскладніших в Україні. Уряд доручив терміново стабілізувати ситуацію в місті. Для цього прискорюють будівництво нових генерувальних потужностей, посилюють захист енергетичної інфраструктури та формують запаси пального й резервного обладнання. Водночас відновлені об’єкти продовжують зазнавати повторних атак.

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