Блекаут в Одесі: у місті відкривають дитячі садки, а школи залишаються на канікулах

В Одесі від середи, 8 лютого, дитячі садочки повертаються до звичайного графіку роботи. Втім, школи на навчання поки не повертаються.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Наголошується, що харчуванням діти будуть забезпечені. "За ці два дні організовано приготування і доставку з тих закладів, де світло є", - йдеться в повідомленні.

Школи продовжують щонайменше канікули до кінця тижня. Втім, за рішенням адміністрації, розпочинають очні заняття школи, у яких є світло.

"Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації у конкретній школі", - наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі у школах оголосили канікули через блекаут. Попередньо, їх планували лише 6 та 7 лютого. Адже в місті критична ситуація з електропостачанням, тому заклади освіти тимчасово не працюватимуть.

Слід зауважити, що в Одесі 4 лютог сталися масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

7 лютого на Одещині світло в споживачів має бути кожні 2 години через 8 годин без електрики. Місцеві мешканці скаржаться в Мережі, що в багатьох електроенергія відсутня по 12-15 годин поспіль.

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