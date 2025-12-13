Блекаут в Україні: експерт пояснив, від чого залежить колапс

Тотальний блекаут може статися лише за збігу кількох негативних чинників / © Associated Press

Ймовірність масштабного блекауту в Україні залежить від інтенсивності російських атак, ефективності ППО та рівня фізичного захисту енергооб’єктів, а також роботи АЕС.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Повної гарантії стабільної роботи АЕС наразі немає через удари РФ та коливання в енергосистемі. Все це змушує Україну активніше навантажувати атомні станції, щоб збільшити виробництво електроенергії та скоротити тривалі відключення», — зазначив він.

На його думку, нинішня ж ситуація після атаки на Одещині та в низці регіонів не є блекаутом, а радше наполовину блекаутом.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 13 грудня без електропостачання залишаються будинки в шести регіонах України. Зокрема, знеструмленими залишаються люди в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

У Міненерго підкреслили, що у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

