ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Блекаут в Україні: експерт пояснив, від чого залежить колапс

Україна навантажує роботу АЕС через удари по енергетиці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Тотальний блекаут може статися лише за збігу кількох негативних чинників

Тотальний блекаут може статися лише за збігу кількох негативних чинників / © Associated Press

Ймовірність масштабного блекауту в Україні залежить від інтенсивності російських атак, ефективності ППО та рівня фізичного захисту енергооб’єктів, а також роботи АЕС.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Повної гарантії стабільної роботи АЕС наразі немає через удари РФ та коливання в енергосистемі. Все це змушує Україну активніше навантажувати атомні станції, щоб збільшити виробництво електроенергії та скоротити тривалі відключення», — зазначив він.

На його думку, нинішня ж ситуація після атаки на Одещині та в низці регіонів не є блекаутом, а радше наполовину блекаутом.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 13 грудня без електропостачання залишаються будинки в шести регіонах України. Зокрема, знеструмленими залишаються люди в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

У Міненерго підкреслили, що у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

Усі деталі про нічний удар по Україні читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie