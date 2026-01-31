Блекаут в Україні: Мінцифри пояснило, чи була причиною кібератака

В енергосистемі України сталася аварія / © Associated Press

Аварійна ситуація в енергосистемі України, що сталася 31 січня, не була спричинена кібератакою.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство цифрової трансформації України.

«Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує», — йдеться в заяві.

Наразі українська енергосистема працює в режимі реагування. Тривають відновлювальні роботи. Основним завданням є стабілізація енергосистеми.

Блекаут в Україні 31 січня

31 січня в Україні сталася аварія в енергосистемі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля та першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо причин інциденту.

Глава держави наголосив, що усе необхідне на рівні української енергосистеми є, наразі тривають відновлювальні роботи, а ключове завдання — якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, аварійні відключення стали наслідком технологічного порушення. О 10:42 одночасно відключилися лінія електропередачі 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінія 750 кВ, що з’єднує західні та центральні регіони України. Це спричинило каскадне відключення, спрацювання автоматичних захистів на підстанціях та розвантаження енергоблоків АЕС.

Шмигаль зазначив, що спеціальні графіки аварійних відключень запровадили в Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях. Аварійні обмеження також діють у низці інших регіонів країни.

У Києві через втрату зовнішнього електроживлення тимчасово зупинили рух поїздів метро. У «Київводоканалі» повідомили, що водопостачання відсутнє в усіх районах столиці.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергобезпеки Вікторія Гриб заявила, що про повний класичний блекаут в Україні наразі не йдеться.Водночас член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк заявив, що для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам потрібно від 24 до 36 годин.

У Міністерство енергетики України повідомили, що електропостачання мають відновити протягом кількох годин.