Блекаут в Україні: в яких областях скасували аварійні відключення

У трьох областях України скасовано аварійні відключення світла.

Відключення світла в Україні

Після системної аварії в енергосистемі України, яка сталася в суботу, 31 січня, у деяких областях почали скасовувати запровадження раніше екстрені відключення світла.

Як повідомили у ДТЕК, аварійні відключення скасовано в Дніпропетровській області.

«Наразі область повертається до графіків», — йдеться у повідомленні.

У Полтавській області, де було застосовано аварійні обмеження електропостачання для стабілізації роботи енергосистеми, екстрені відключення також уже скасували.

«На Полтавщині близько 14:00 скасували аварійні відключення електроенергії», — повідомили на сайті АТ «Полтаваобленерго».

Близько 14:30 було скасовано аварійні відключення у Житомирській області.

«Повертаємось до графіків погодинних відключень», — йдеться у повідомленні «Житомиробленерго».

Нагадаємо, 31 січня в Україні сталася аварія в енергосистемі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля та першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко щодо причин інциденту.

У Києві через втрату зовнішнього електроживлення тимчасово зупинили рух поїздів метро. Також у столиці були запроваджені аварійні відключення світла та в деяких районах нема води та опалення.

Для стабілізації енергосистеми та відновлення повної генерації атомних електростанцій енергетикам знадобиться від 24 до 36 годин.

