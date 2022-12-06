Блекаут в Україні: як незламний народ викручується під час відключення світла (крутять фарш та сушать волосся у магазинах)

Український народ незламний. Його не можуть залякати ні російські ракети, ні повня відсутність зв'язку, води, опалення та світла. Українці знайдуть вихід із будь-якої ситуації. Це показав блекаут 23 листопада та частковий - 5 грудня.

ТСН.uа публікує підбірку лайфгаків, як українці викручуються під час блекауту.

Викладачка проводить урок на "Новій пошті"

Після ракетних ударів по енергетичних об'єктах 23 листопада у пабліках з'явилося відео, як викладачка одного з університетів проводила лекцію для студентів у відділенні "Нової пошти", який став своєрідним "Пунктом незламності". Жінку не бентежили відвідувачі пошти, вона виконувала свою роботу. Як пишуть у телеграм-каналах, кадри відзняті в Харкові. У соціальних мережах користувачі захоплюються винахідливістю викладачки.

Жінка сушить волосся у супермаркеті

24 листопада в одеських пабліках з'явилося відео, як жінка прийшла зі своїм феном до супермаркету, аби посушити волосся. В магазині було людно, та одеситку це не злякало. Також це не бентежило інших відвідувачів закладу, оскільки всі перебували в однаковій ситуації - сиділи без світла.

Манікюр у підземному паркінгу

Навіть тривалий блекаут не зможе залишити українок без гарного манікюру. В Одесі дівчина робила манікюр у підземному паркінгу. Попри відсутність світла у місті, майстер з манікюру знайшла вихід і тимчасово зробила собі "робоче місце" в паркінгу. На відео, опублікованому в місцевому телеграм-каналі, видно двох дівчат, одна із них - майстер манікюру. Вона взяла для роботи робочий стіл та настільну лампу.

Киянка крутила фарш на котлети в магазині

Засновник компанії "ROZETKA" Владислав Чечоткін розповів про курйозний випадок, який трапився в одному із магазинів мережі. Він розказав, що під час відключення світла у Києві місцева жителька прийшла в один із пунктів видачі "ROZETKA" і запитала, чи можна їй докрутити фарш для котлет. Про це повідомляє видання "Хмарочос".

"Прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа — і дістає з сумки мясорубку і м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо вже почала робити котлети", - пригадав Чечоткін.

Дві жінки сушать волосся у відділенні пошти

На одному з відділень "Нової пошти" під час відключення світла люди приходять, аби навести красоту. На відео, яке з'явилося в телеграмі-каналі "Збройні сили України", видно двох жінок, які сушать волосся просто у відділенні пошти. Звідки ці кадри, на жаль, невідомо.

"Нова пошта" допомагає салонам краси. Слава Україні!" - сказала щаслива жінка.

Нагадаємо, що внаслідок останньої ракетної атаки РФ 5 грудня були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергоооб’єкти зафіксували в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

"Пункт незламності" в кожен дім: у Чернівцях вигадали, як людям "дати" світло

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