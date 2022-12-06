Блекаут в Україні: як незламний народ викручується під час відключення світла (крутять фарш та сушать волосся у магазинах)

Магазини, супермаркети та інші громадські місця стають для українців своєрідними "Пунктами незламності".
Український народ незламний. Його не можуть залякати ні російські ракети, ні повня відсутність зв'язку, води, опалення та світла. Українці знайдуть вихід із будь-якої ситуації. Це показав блекаут 23 листопада та частковий - 5 грудня.
ТСН.uа публікує підбірку лайфгаків, як українці викручуються під час блекауту.
Викладачка проводить урок на "Новій пошті"
Після ракетних ударів по енергетичних об'єктах 23 листопада у пабліках з'явилося відео, як викладачка одного з університетів проводила лекцію для студентів у відділенні "Нової пошти", який став своєрідним "Пунктом незламності". Жінку не бентежили відвідувачі пошти, вона виконувала свою роботу. Як пишуть у телеграм-каналах, кадри відзняті в Харкові. У соціальних мережах користувачі захоплюються винахідливістю викладачки.
Жінка сушить волосся у супермаркеті
24 листопада в одеських пабліках з'явилося відео, як жінка прийшла зі своїм феном до супермаркету, аби посушити волосся. В магазині було людно, та одеситку це не злякало. Також це не бентежило інших відвідувачів закладу, оскільки всі перебували в однаковій ситуації - сиділи без світла.
Манікюр у підземному паркінгу
Навіть тривалий блекаут не зможе залишити українок без гарного манікюру. В Одесі дівчина робила манікюр у підземному паркінгу. Попри відсутність світла у місті, майстер з манікюру знайшла вихід і тимчасово зробила собі "робоче місце" в паркінгу. На відео, опублікованому в місцевому телеграм-каналі, видно двох дівчат, одна із них - майстер манікюру. Вона взяла для роботи робочий стіл та настільну лампу.
Киянка крутила фарш на котлети в магазині
Засновник компанії "ROZETKA" Владислав Чечоткін розповів про курйозний випадок, який трапився в одному із магазинів мережі. Він розказав, що під час відключення світла у Києві місцева жителька прийшла в один із пунктів видачі "ROZETKA" і запитала, чи можна їй докрутити фарш для котлет. Про це повідомляє видання "Хмарочос".
"Прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа — і дістає з сумки мясорубку і м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо вже почала робити котлети", - пригадав Чечоткін.
Дві жінки сушать волосся у відділенні пошти
На одному з відділень "Нової пошти" під час відключення світла люди приходять, аби навести красоту. На відео, яке з'явилося в телеграмі-каналі "Збройні сили України", видно двох жінок, які сушать волосся просто у відділенні пошти. Звідки ці кадри, на жаль, невідомо.
"Нова пошта" допомагає салонам краси. Слава Україні!" - сказала щаслива жінка.
Нагадаємо, що внаслідок останньої ракетної атаки РФ 5 грудня були пошкоджені обʼєкти енергетики. Після цього в деяких областях України почалися проблеми зі світлом. Пізніше Денис Шмигаль уточнив, що влучання в енергоооб’єкти зафіксували в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
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