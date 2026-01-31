- Дата публікації
Блекаут в українських містах 31 січня: коли повернеться світло
Світло повернеться протягом наступних 2-3 годин.
Пресслужба «Міненерго» оприлюднила першу офіційну інформацію щодо ситуації в енергосистемі України.
За даними профільного міністерства, у Київській, Житомирській та Харківській областях застосовано екстрені відключення світла.
Про ситуацію у Чернігівській, Сумській областях, де також зафіксовано проблеми з електропостачанням, установа не повідомляє.
«За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин», — йдеться у дописі.
У низці регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії
У низці регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. У Києві повідомляється про зупинку руху метро.
Як пояснили в КМДА, рух поїздів і роботу ескалаторів було зупинено, оскільки зникла напруга від зовнішніх центрів живлення. Мер Києва Кличко нагадав, що підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття — на резервному живленні.
У «Київводоканалі» повідомили, що через аварію в енергосистемі, водопостачання немає в усіх районах столиці.
Аварійні відключення електроенергії застосовані, зокрема, в Чернігівській, Полтавській, Харківській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській областях, на Дніпропетровщині, а також у Києві та області.
Про класичний повний блекаут в Україні зараз не йдеться, стверджує голова підкомітету Ради з питань енергобезпеки Вікторія Гриб.
Молдова частково в блекауті через проблеми в українській енергосистемі
Через серйозні збої в українській енергосистемі на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулканешти–МГРЕС у Молдові різко впала напруга. Як повідомляє міністр енергетики країни на своїй сторінці у Facebook, це спричинило аварійне відключення частини молдовської енергосистеми.
«Оператор магістральних електромереж Moldlectrica вже усуває наслідки аварії, і в частині населених пунктів електропостачання вдалося відновити», — йдеться у повідомленні.