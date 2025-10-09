Блекаут, загроза залізниці і примарні надії на швидке закінчення війни: Зеленський зробив низку важливих заяв

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Чи залишиться Україна без світла та газу взимку, як примусити Путіна сісти за стіл переговорів та припинити — про ці та інші важливі питання, що хвилюють більшість українців, дав відповідь президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, яка відбулася 8 жовтня.

ТСН.ua зібрав найважливіші тези глави держави з цієї зустрічі.

Чи буде газ та світло взимку, і чи вистоїть залізниця?

Зеленський прокоментував, що РФ останнім часом посилила удари по об’єктах газової, енергетичної інфраструктури, а також по залізниці.

Зеленський визнав, що Україні не вистачає засобів ППО для захисту цих об’єктів.

«Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення… Щодо електрики — будемо захищати від ударів та будемо відновлювати. Загроза зрозуміла. Всі розуміють, що робити», — запевнив президент.

Те саме він сказав і про удари по газовій інфраструктурі. За його словами, Україна має плани «А» і «Б» в зв’язку з цими атаками.

Також глава держави пояснив, чому від останніх ударів РФ найбільше страждають саме Полтавська, Чернігівська і Сумська області. На його думку, удари по Чернігівщині і Сумщині — намір спустошити прикордонні регіони. Удари по Полтаві — це намір залишати українців без палива.

Фронт

Зеленський похвалився успіхами під Добропіллям, де, за його словами, триває контрнаступальна операція ЗСУ.

«Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію», — каже глава держави.

Водночас, він визнав складну ситуацію під Покровському і на Новопавлівському напрямках, де тисне ворог.

Крім того, президент заявив, що Сили оборони намагаються відновити втрачені позиції у Куп’янську на Харківщині.

Обміни полоненими

Глава держави запевнив, що робота над обмінами полонених не припиняється. Водночас, він попередив, що РФ знову задумала провокацію.

«Нам відомо, що вони (РФ — Ред.) хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немовби українська влада не забирає: „заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас“. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас», — сказав президент.

Удари вглиб РФ: чим б’є Україна і хто допомагає

Президент Зеленський розповів про успіхи «Лютого», «Паляниці», «Рути» та інших видів української зброї, з якої гатять по РФ.

«Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. (Ракета — Ред.) „Паляниця“ вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо — Ред.) не про поодинокі випадки», — сказав він.

Крім того, Зеленський підтвердив, що за останній тиждень було застосування ракет «Нептун» та «Фламінго».

Президент наголосив, що Україна б’є по РФ своїми видами зброї, бо західних не так багато.

«Перше: з розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися», — сказав він. Але не уточнив — стосується ці дані лише ситуації на фронті, чи і «діп-страйків» також.

Серед іншого, Зеленський прокоментував дедалі частіші блекаути у російському Бєлгороді.

«Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, — відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні…», — сказав він.

Україна і США: знову дружимо? А де тоді «томагавки»?

Зеленський запевнив, що співпраця зі США продовжується, а з Трампом у нього — діалог і «теплі відносини».

«Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися», — сказав він.

Зеленський повідомив, що на останній зустрічі з Трампом він не почув від американського лідера слово «ні» на питання щодо поставок далебійних ракет «Томагавк».

Закінчення війни поки не буде? Тривожне попередження Зеленського Заходу

На його думку, диктатор готується до війни з Заходом. Тому поки не може зупинити війну з Україною.

«З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, — це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну», — каже глава держави.

Зеленський попередив, що Путін боїться мобілізації в РФ, але може на неї наважитися, якщо все ж вирішить воювати з Європою.

Український лідер пообіцяв, що Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сіти за стіл переговорів.

Чи буде Україна в ЄС

На думку Зеленського, вступу України до ЄС заважає передусім неконструктивна позиція Угорщини та її лідера Віктора Орбана.

«В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна — вибори в Угорщині майбутні», — сказав він.

Президент висловив сподівання, що Євросоюзу все ж вдасться змусити Угорщину змінити свою позицію щодо України.