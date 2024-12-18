Блекаути та відключення світла в Україні: експерт повідомив, чого очікувати взимку

Блекауту в Україні більше не буде, незважаючи на удари російської армії по енергооб'єктах. Зараз енергетика підготовлена в краще, ніж минулої зими.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі "КИЇВ24".

"Якщо температура не буде відчутно знижуватися і наше споживання не буде відчутно зростати, то будемо плюс-мінус у графіках. Якщо будуть відключення, то вони будуть незначними", - наголосив він.

Нагорняк пояснив, що відключення світла були скасовані, оскільки АЕС та ТЕС працюють на повну потужність, а енергетики працювали 24/7 для відновлення інфраструктури.

"Працюємо на межі. На межі споживання і генерації, а також незначної кількості імпорту з Європи. Сьогодні імпорт незначний, бо в Європі ціни значно вищі, ніж в Україні", - каже нардеп.

За його словами, другий рівень захисту енергооб'єктів може захистити не тільки від уламків, але й від прямого влучання ракети.

Нагадаємо, в Україні будуть нові графіки відключення світла. Зокрема, черги тепер будуть поділені на підчерги, наприклад, 1.1 і 1.2, щоб уникнути перевантажень.

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