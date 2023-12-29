Блекаути в Україні — будуть чи ні: в "Укренерго" назвали три сценарії розвитку подій

Володимир Кудрицький розповів про ймовірність блекаутів і відключень світла в Україні цієї зими.

Цим він поділився у інтерв'ю Mind.ua.

"Щодо ракетних ударів з боку рф, то це окремий фактор ризику, і тут прогнозувати взагалі нічого не можна. Це буде "ворожіння на кавовій гущі". Звісно, при масштабних пошкодженнях можуть бути важкі наслідки. Ми бачили це на прикладі минулого сезону. Але поки що ті атаки на енергообʼєкти, які відбуваються протягом цього опалювального сезону (у тому числі у прифронтовій зоні), не мають значних руйнівних наслідків для енергосистеми", - сказав Кудрицький.

За його словами, точно прогнозувати дуже важко через багато факторів - погодні умови, аварійність обладнання, масштаби можливих ракетних ударів Росії та ін.

"Ніхто не може прогнозувати погоду й температурні режими на кілька місяців наперед. Навіть Гідрометцентр. А в нашій ситуації пониження температури на один градус – це приблизно 200–250 МВт додаткового споживання. Ще один фактор: це аварійність наших енергоблоків, і ми не можемо зараз сказати, якою вона буде, наприклад, у лютому. Особливо, щодо енергоблоків, які були пошкоджені ракетами й відновлені. Тому робити прогнози в цих реаліях – максимально невдячна справа", - пояснив очільник правління компанії "Укренерго".

Кудрицький описав кілька ймовірних сценаріїв розвитку подій. Перший з них - "повторення масштабних масованих ракетних і дронових обстрілів українських енергообʼєктів".

"Тут нам у "мінус" гратиме той факт, що енергосистема вже була сильно пошкоджена і відновити її на 100% за декілька місяців неможливо. Тому цей опалювальний сезон ми почали з дещо меншим запасом міцності, ніж до масованих обстрілів торік. Якщо говорити про наші "плюси", то це – щільніше ППО, набагато більший досвід енергетиків з ліквідації наслідків обстрілів і додаткова фортифікація об’єктів енергетики. Наскільки при обстрілах спрацює менший буфер безпеки і три позитивні фактори, які я назвав, – велике питання. Але я вважаю, що при повторенні обстрілів минулорічних масштабів, українська енергетика має шанси впоратися не гірше, ніж торік. Як мінімум", - пояснив Кудрицький

Другий сценарій — "помірні спорадичні обстріли". У такому варіанті можуть бути локальні проблеми з електропостачанням після обстрілів.

"Наприклад, у разі влучення в певний енергооб'єкт у тій чи іншій області, електропостачання зможемо відновити через декілька годин чи добу (це залежитиме від масштабу проблеми)", - розповів експерт.

Третій сценарій можливий за відсутності обстрілів або коли вони відносно невеликого масштабу чи неуспішні.

"Тоді в нас проблема покриття сьогоднішнім складом генерації можливих великих сплесків споживання, пов’язаних, наприклад, зі значною мінусовою температурою повітря. У цьому разі все залежатиме від того, наскільки широко ми зможемо використати ті міждержавні інтерконектори, які тепер з’єднують нас із Європою", - сказав Кудрицький.

Він додав, що все буде залежати від того, наскільки холодною буде подальша зима, чи будуть масовані обстріли, або чи будуть регуляторні зміни від НКРЕКП, які дозволять у повній мірі використати імпортний перетин.

Нагадаємо, що у соцмережах знову розповсюджуються повідомлення про буцімто відключення електроенергії на свята. В "Укренерго" прокоментували цю інформацію.

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