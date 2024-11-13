Блекаути в Україні: чи можуть бути взимку 20-годинні відключення

Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії.

Ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Українці готуються до важкої зими, яка може супроводжуватися тривалими відключеннями світла.

Експерти розповіли "24 каналу", чи можливі 20-годинні відключення електроенергії взимку.

Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко зазначає, що через дефіцит електроенергії в Україні зима буде складною.

Так, різке похолодання та удари по атомній енергетичній системі, разом із попередніми руйнуваннями, можуть призвести до відключень світла.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенко зазначив, що якщо навіть температура понизиться нижче аніж на 10 градусів, це серйозний випадок для нашої енергетичної системи.

"А по-друге, це одразу відіб'ється на запасах природних ресурсів. Водночас у нас вся маневрова електроенергія працює на газу", – сказав він.

Попенко пояснив, що відключення можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

Експерт з енергетики, директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах. За його словами, найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктур.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві можуть превентивно відключати світло через загрозу ракетного удару Росії.

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