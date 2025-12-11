Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Локальні тривалі відключення на добу чи навіть кілька діб можливі, проте повністю загасити Україну цього року ворог не зможе.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Новини.LIVE».

Експерт пояснив, що логіка ворога проста: спровокувати тривалі блекаути та тиснути на населення.

Реклама

«У нас на Правобережжі всі дев’ять атомних блоків розташовані. А на Лівобережжі жодного немає. І, крім того, там велика промисловість, в тому числі і військова промисловість. Війна ж йде на Лівобережжі. Тобто, тому вони хочуть відрізати лівий берег, і армію, і енерго-, і промисловість, і населення від енергетичних ресурсів», — пояснив Омельченко.

Експерт зазначив, що технічно зруйнувати енергоміст між лівим та правими берегами України можливо. Росія має достатньо ракет і масово виробляє «Шахеди» зараз у рази більше, ніж усі країни НАТО разом узяті.

Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що дефіцит потужності лише зростатиме, оскільки удари Росії спрямовані на різні об’єкти критичної інфраструктури: теплові електростанції, підстанції атомних електростанцій, операторів передачі та розподілу електроенергії.