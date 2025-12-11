- Дата публікації
Блекауту не буде, але готуємось до тривалих відключень — експерт
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що логіка ворога проста: спровокувати тривалі блекаути та тиснути на населення.
Локальні тривалі відключення на добу чи навіть кілька діб можливі, проте повністю загасити Україну цього року ворог не зможе.
Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Новини.LIVE».
Експерт пояснив, що логіка ворога проста: спровокувати тривалі блекаути та тиснути на населення.
«У нас на Правобережжі всі дев’ять атомних блоків розташовані. А на Лівобережжі жодного немає. І, крім того, там велика промисловість, в тому числі і військова промисловість. Війна ж йде на Лівобережжі. Тобто, тому вони хочуть відрізати лівий берег, і армію, і енерго-, і промисловість, і населення від енергетичних ресурсів», — пояснив Омельченко.
Експерт зазначив, що технічно зруйнувати енергоміст між лівим та правими берегами України можливо. Росія має достатньо ракет і масово виробляє «Шахеди» зараз у рази більше, ніж усі країни НАТО разом узяті.
Нагадаємо, раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що дефіцит потужності лише зростатиме, оскільки удари Росії спрямовані на різні об’єкти критичної інфраструктури: теплові електростанції, підстанції атомних електростанцій, операторів передачі та розподілу електроенергії.