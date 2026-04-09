Блекаути повертаються: кому вже почали вимикати світло 9 квітня

Ситуація в енергосистемі погіршилася / © Associated Press

Унаслідок дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання», — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А від 07:00 до 22:00 — застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Нагадаємо, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

За його словами, така ситуація може призвести до дефіциту електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години.

Водночас відключення електроенергії найбільш імовірні у регіонах, де триматиметься дощова погода.

Сонячна погода частково рятує ситуацію завдяки активній роботі сонячних електростанцій. Проте їхньої потужності вистачає лише вдень — орієнтовно від 12:00 до 16:00.

У ранкові та вечірні пікові години ризик відключень для населення залишається дуже високим у більшості регіонів. Ситуація стабілізується лише після того, як з ремонту повернуться блоки атомних електростанцій.

Щодо екстрених та аварійних відключень в окремих областях, то вони є безпосереднім наслідком чергових масованих ракетно-дронових атак РФ. Енергетикам ще потрібен час, аби остаточно оцінити масштаби завданої шкоди.