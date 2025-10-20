"Блекаути цього року будуть": Милованов попередив і порадив "дихальні вправи"

Відключення світла

Позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що цього року в Україні будуть блекаути. Він також дав низку порад, як до цього підготуватися, зокрема психологічно.

Про це Милованов написав на своїй Facebook-сторінці.

«Блекаути цього року будуть. Вже є. Як готуватись? Перш за все, ментально, психологічно. Треба готувати свою нервову систему», — зазначив автор допису.

Милованов додав, що, звісно, критично важливими є генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, зв’язок, план А, план Б тощо. Водночас він вказав, що «це всі вже проходили», і знають, що робити. А от справді складним радник голови ОП назвав терпіння.

«А ось що дійсно буде складно — це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сіл посилюється. Тому треба готуватись психологічно. Готуватись сидіти в темряві по 8 годин, їсти холодну їжу, запізнюватися на роботу, стояти в корках, боятися обстрілів», — йдеться в повідомленні Милованова.

Він акцентував, що це все дратуватиме і пригнічуватиме українців, але слід пам’ятати, що причина цього всього — Росія, її президент Володимир Путін та армія.

Позаштатний радник очільника ОП порадив громадянам зайнятися контролем стресу, зокрема дихальними вправами.

«Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше — це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем», — написав Милованов.

Водночас він зізнався, що для нього це не працює. Натомість допомагають дружина поруч, сон після обстрілів, прогулянки, книги, друзі, собака, баня чи басейн. Радник голови ОП назвав це базою, яка дає йому відчуття контролю.

«росія хоче, щоб ми виснажилися і пересварилися, впали в апатію й здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритись. Менше звинувачувати. Більше діяти і підтримувати. Більше прощати. Бути сильними і готовими», — закликав Милованов.

Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ змінили тактику ударів по енергетиці України: замість «килимового бомбардування» вони застосовують «поетапну» стратегію для знищення генерувальних та розподільних потужностей регіон за регіоном. Ворог прагне створити блекаут, викликавши дефіцит на сході, і активно б’є по прифронтових областях (Сумщина, Чернігівщина, Харківщина). Росія використовує хвилі «Шахедів» (вже з термобаричними боєголовками) та масовані ракетні удари, щоб ускладнити оборону та порушити постачання палива для генераторів ЗСУ.