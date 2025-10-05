Блекаути взимку: військовий експерт повідомив, до чого готуватися українцям

Розподільчі мережі готові до російських атак / © ТСН.ua

Росіяни знову атакують енергетику України напередодні зими, щоб влаштувати блекаути. Однак повністю занурити нашу країну у пітьму їм не вийде.

Про це в етері «24 Каналу» розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що під загрозою залишаються кілька областей.

Однак Україна знає, які діяти у разі відключень та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

«Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання», — зазначив він.

Водночас Мусієнко додав, що Україна вже має досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак. Тому, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на обстріли Росією критичної інфраструктури Україна може влаштувати блекаут у Москві.