Блекаути взимку: військовий експерт повідомив, до чого готуватися українцям
Україна вже має досвід, як переживати блекаути. Росіяни, не виключено, гатитимуть по енергоструктурі.
Росіяни знову атакують енергетику України напередодні зими, щоб влаштувати блекаути. Однак повністю занурити нашу країну у пітьму їм не вийде.
Про це в етері «24 Каналу» розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що під загрозою залишаються кілька областей.
Однак Україна знає, які діяти у разі відключень та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.
«Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання», — зазначив він.
Водночас Мусієнко додав, що Україна вже має досвід блекаутів та подолання наслідків російських атак. Тому, на його думку, повністю занурити нашу країну в темряву на тривалий час ворогу не вдасться.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на обстріли Росією критичної інфраструктури Україна може влаштувати блекаут у Москві.