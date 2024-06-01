"Бліцкриг на Харківщині зупинено": спецпризначенець Стіг розкрив нову тактику ворога

Силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. На тлі цього ворог вдався до зміни тактики.

Про це розповів боєць 2-го окремого загону спеціального призначення Центру спеціального призначення Омега на псевдо "Стіг" в інтерв'ю Radio NV.

Попри те, що в регіоні продовжуються бої, однак просуватися загарбникам більше не вдається.

"Після 10 травня ситуація трошки стабілізувалася, порівняно з першими днями відкриття нового фронту. Станом на зараз, тривають бойові дії, окупанти далі не просуваються. Той так званий умовний бліцкриг, який вони зробили за перші день-два, зупинений", — розповів про ситуацію "Стіг".

Він зазначив, що росіяни досі намагаються прорвати лінію оборони українських сил.

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"Якщо раніше на спроби прориву окупанти спрямовували важку броньовану техніку, то після розгромів у перші дні наступу вони вдался до певної зміни тактики з ухилом на штурми малими групами піхоти. Активно працює тактична авіація, артилерія. Ворог здійснює спроби залучення малих тактичних груп від чотирьох осіб до відділення", — підкреслив спецпризначенець.

Крім того, росіяни чим далі – тим менші піхотні групи спрямовує на штурми ворог.

"Спочатку групи були великі, кількістю до взводу, далі перейшли до менших груп, аби вони були менш помітні. Більше пересуваються вночі, в темну пору доби. Тактика наступна: промацати нашу лінію оборони, виявити позиції, за можливості – закріпитися на передніх рубежах захопленої території та потроху підтягувати резерви", — розповів "Стіг".

Зазначимо, російська армія на Харківському напрямку продовжує "м'ясні штурми" на які відправляє досить великими з'єднаннями піхоту.

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