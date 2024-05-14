Блінкен неочікувано приїхав до Зеленського: стало відомо, про що говорили (відео)

Зеленський підкреслив Блінкену важливість участі Байдена у Саміті миру, також обговорювали ситуацію на передовій і Patriot для України.

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України президент Володимир Зеленський обговорив з ним ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Глобального саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги США.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook, поширивши відео зустрічі.

"Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена. Докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору", – зазначив президент.

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Співрозмовники також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Для нас важливо, щоб взяли участь США, президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", – наголосив Зеленський.

Також український президент подякував американському народу, Конгресу США, Палаті представників, президенту Байдену та його команді за підтримку нашої боротьби заради свободи й незалежності. "Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів", – резюмував Зеленський.

Про що Зеленський говорив з держсекретарем США Блінкеном?

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва у рамках першого візиту в Україну високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довго відкладений пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів.

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