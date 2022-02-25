Росія готує порушення прав людини в Україні та хоче оточити Київ - Блінкен

Держсекретар наголосив, що Росія займалася кілька місяців "фальшивою дипломатією".

Росія готує "широкомасштабні порушення прав людини" щодо народу України.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає СNN.

"Протягом кількох місяців Росія займалася фальшивою дипломатією, наполягаючи на тому, що вона не має намірів вторгнутися в Україну. Весь цей час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили від часів Другої світової війни", - заявив Блінкен під час виступу на спеціальному засіданні ОБСЄ.

За словами політика, Кремль розробив план "широкомасштабних порушень прав людини та потенційно найгірші дії щодо українського народу". Втім, про які "потенційно гірші" дії Москви йдеться, він не повідомив.

Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".