Блінкен повідомив, яку додаткову допомогу від США отримає Україна цього року

Блінкен повідомив, яку додаткову допомогу від США отримає Україна цього року

Очільник Держдепу анонсував виділення Україні $300 млн.

У 2022 році США виділять на підтримку України в сфері оборони та безпеки додатково 300 млн доларів.

Про це повідомив у середу, 19 січня, під час брифінгу в Києві державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, Вашингтон продовжить підтримку Києва у сфері оборони та безпеки. Надання допомоги нашій державі підтримують представники обидвох партій в США — і демократи, і республіканці.

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"Ми продовжимо підтримувати Україну у 2022 році і виділимо додаткові $300 млн", - сказав Блінкен.

Водночас він відзначив необхідність внутрішньої єдності в Україні та пообіцяв координацію дій зі сторони США, щоб Москва відчула наслідки можливої агресії.

Нагадаємо, 19 січня до Києва з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо лише напередодні. Після агресивних заяв Кремля та новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

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