Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні

Напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом країн Заходу на Україні.

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в етері програми "Обличчям до нації" на каналі CBS, інформує пресслужба Держдепу.

"Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами", - сказав Блінкен.

Він заявив, що наразі Держдепартамент перевіряє отриману інформацію про те, що під час нападу бойовиків ХАМАС були вбиті та захоплені у полон громадяни США.

Блінкен висловив занепокоєння через те, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

На питання про те, чи просив Ізраїль США завдавати ударів по території Ірану, він відповів: "Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу".

Блінкен додав, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран протягом кількох тижнів допомагав бойовикам терористичного угруповання ХАМАС готувати атаку на Ізраїль.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримує “право палестинців на самооборону”, і звинуватив Ізраїль у створенні загрози для безпеки регіону.

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