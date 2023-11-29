Блінкен зробив важливу заяву щодо України та реформ на шляху до НАТО

Він вважає, що Україна спрямована на те, щоб довести реформи перед вступом до НАТО до кінця.

Україна має своє місце за столом НАТО. Так вважає державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Про це він заявив під час пресконференції в рамках засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

Блінкен вкотре наголосив, що США зосередилися на постійній підтримці та прихильності до України.

"Ще один критичний момент, про який дійсно варто наголосити - і він підкріплюється всім, що я бачив на зустрічі глав МЗС НАТО у Брюсселі за останні два дні - коли йдеться про Україну, Сполучені Штати не самотні", - зазначив Ентоні Блінкен.

Він також додав, що США надали нашій державі допомогу на суму у близько 77 мільярдів доларів. В той час як європейські партнери - на суму у понад 100 мільйонів доларів.

"Тому ми часто говоримо про розподіл тягаря та необхідності розподілу тягаря. Щодо України, то це очевидно: ми це бачили й бачитимемо. Україна знає, що її майбутнє - це вільна динамічна демократія. А шлях України до НАТО та Євросоюзу залежатиме від її зусиль з реформування", - підкреслив держсекретар США.

Окремо він наголосив, що Україна спрямована на те, щоб довести реформи до кінця.

"Отже, це були деякі проблеми, які Альянс обговорював із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І це була перша зустріч міністрів закордонних справ на новій Раді Україна-НАТО. Україна сидить на своєму місці за столом НАТО", - зауважив Блінкен.

Нагадаємо, що Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії.

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