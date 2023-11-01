Блискавка убила 16-річного хлопця у Горішніх Плавнях, коли він плив у каное (фото)

У середу, 1 листопада, у місті Горішні Плавні Полтавської області під час негоди блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Нещасний випадок стався під час тренування на каное в затоці Барбара близько 17:20.

За попередньою інформацією, група з 5 осіб поверталась до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував 16-річний хлопець влучила блискавка. Після цього неповнолітній зник у воді.

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На місці події розпочалися пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Пошуки тривали і на воді, і на суходолі.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки) ККУ.

Нагадаємо, раніше у ставку на території Прилуцького навчально-реабілітаційного центру виявили тіло 11-річного вихованця цього дитбудинку.

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